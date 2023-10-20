Экс-динамовец Батак не прочь возглавить клуб РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак рассказал, что хотел бы возглавить российский клуб, выступающий в Премьер-лиге.

«Конечно, я бы согласился поработать в России, мне это интересно. Вместе с «Войводиной» московское «Динамо» навсегда в моем сердце, я с теплотой вспоминаю болельщиков этого клуба, и наши результаты», - говорит Батак для «РБ Спорт».

Отметим, в 2023 году Батак возглавлял «Войводину» в Сербии, однако теперь тренер снова находится без клуба. Защищал серб цвета динамовцев с 2003 по 2005 годы, после играл в Турции и Черногории, а завершил карьеру в 2012 году в казахстанском «Тоболе».

«К России, к российскому футболу всегда оставались положительные чувства, эмоции. Русско-сербские отношения, у нас общие традиции, славянская кровь», - добавляет Батак.