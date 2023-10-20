Защитник «Балтики» назвал цель клуба на сезон

Чилийский оборонец «Балтики» Гильермо Сото назвал самую очевидную цель его команды на текущий сезон.

«Главная цель – остаться в Премьер-Лиге. От матча к матчу будем идти к ней, работать над ней, будем требовательны к себе. В каждом матче мы прикладываем большие усилия, чтобы выиграть, навязываем борьбу сопернику», - говорит Сото Metaratings, добавляя, что прямо сейчас все его мысли о матче в грядущие выходные.

Пока «Балтика», отметим, не идёт в зоне вылета турнирной таблицы РПЛ – после успеха в матче с «Оренбургом» в 11-м туре у подопечных Сергея Игнашевича 13 место и 10 очков. Однако в туре 12-м «Балтику» ждёт непростое испытание матчем с лидером РПЛ – «Краснодаром».

Сото: «Мои представления о России были связаны со страхом»