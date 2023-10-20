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Осинькин назвал игрока-открытие нынешнего сезона в РПЛ

20 Октября 2023 • 13:51 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.50 X 4.60 2 6.40
22.10 16:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал игрока, которого считает открытием текущего розыгрыша чемпионата России.

Специалист выделил своего подопечного, 19-летнего полузащитника самарской команды Никиту Салтыкова.

«Если говорить об игроке-открытии старта сезона РПЛ, то, наверное, это Салтыков. Тут я подразумеваю, что футболист, не очень много имевший игровой практики или совсем не игравший, в этом сезоне раскрылся», — приводит слова Осинькина Sport24.

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. После 11 туров РПЛ самарцы, набравшие 21 очко, занимают второе место в турнирной таблице.   

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Никита Салтыков
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