Осинькин назвал игрока-открытие нынешнего сезона в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал игрока, которого считает открытием текущего розыгрыша чемпионата России.

Специалист выделил своего подопечного, 19-летнего полузащитника самарской команды Никиту Салтыкова.

«Если говорить об игроке-открытии старта сезона РПЛ, то, наверное, это Салтыков. Тут я подразумеваю, что футболист, не очень много имевший игровой практики или совсем не игравший, в этом сезоне раскрылся», — приводит слова Осинькина Sport24.

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. После 11 туров РПЛ самарцы, набравшие 21 очко, занимают второе место в турнирной таблице.