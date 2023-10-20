Аршавин: «Отрыв «Краснодара» от «Зенита» настораживает»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зениту» нужно обыграть и обогнать прямого конкурента, а затем смотреть за «Краснодаром» и дышать ему в спину. Семиочковый отрыв «Краснодара» - это уже немало и настораживает», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В 12-м туре РПЛ «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» примет «Крылья Советов». В настоящий момент подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице, отставая от самарского коллектива на одно очко.