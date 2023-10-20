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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионер «Балтики» Сото: «Мои представления о России были связаны со страхом»

20 Октября 2023 • 13:47 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
1 3.30 X 3.40 2 2.25
21.10 19:00

Чилийский легионер «Балтики», летний новичок клуба Гильермо Сото рассказал, что изначально испытывал страх при переезде в Россию, однако потом его мнение поменялось.

«Мое первое представление о России немного связывалось со страхом из-за всех новостей извне. Пугала и дистанция, ведь я буду вдалеке от круга общения. Но теперь я здесь, не так это и страшно. Люди здесь всегда стараются помочь тебе», - говорит Сото Metaratings.

29-летний Сото перебрался в «Балтику» из аргентинского «Уракана». Пока у игрока обороны четыре матча за калининградский клуб во всех турнирах. Отметим, что дефендер до переезда в Россию ни разу не играл за пределами родного Чили и Аргентины.

Сото: В РПЛ более интенсивный футбол

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Гильермо Сото
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