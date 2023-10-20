Легионер «Балтики» Сото: «Мои представления о России были связаны со страхом»

Чилийский легионер «Балтики», летний новичок клуба Гильермо Сото рассказал, что изначально испытывал страх при переезде в Россию, однако потом его мнение поменялось.

«Мое первое представление о России немного связывалось со страхом из-за всех новостей извне. Пугала и дистанция, ведь я буду вдалеке от круга общения. Но теперь я здесь, не так это и страшно. Люди здесь всегда стараются помочь тебе», - говорит Сото Metaratings.

29-летний Сото перебрался в «Балтику» из аргентинского «Уракана». Пока у игрока обороны четыре матча за калининградский клуб во всех турнирах. Отметим, что дефендер до переезда в Россию ни разу не играл за пределами родного Чили и Аргентины.

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