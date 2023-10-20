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Мостовой назвал клуб, в который хочет пойти стажироваться как тренер

20 Октября 2023 • 13:43 Комментировать (1)

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой назвал европейский клуб, в который пошел бы стажироваться в качестве тренера.

«В «Барселону» к Хави. Всегда уважал «Барсу», клуб мне близок. А особенно, когда пришел Хави. Я его уважаю не только как тренера, но и как одного из лучших полузащитников в истории», - приводит слова Мостового Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что Александр проходит обучение на тренерскую лицензию.

За свою игровую карьеру Мостовой поиграл в московском «Спартаке», «Бенфике», «Кане», «Страсбурге», «Сельте» и «Алавесе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Октября 2023 в 13:50
ай знатный клован палучився.. ты сматри не прападай.. будешь нас тут усех веселиць время от времени.. А-ха-ха-ха! )))
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