Мостовой назвал клуб, в который хочет пойти стажироваться как тренер

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой назвал европейский клуб, в который пошел бы стажироваться в качестве тренера.

«В «Барселону» к Хави. Всегда уважал «Барсу», клуб мне близок. А особенно, когда пришел Хави. Я его уважаю не только как тренера, но и как одного из лучших полузащитников в истории», - приводит слова Мостового Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что Александр проходит обучение на тренерскую лицензию.

За свою игровую карьеру Мостовой поиграл в московском «Спартаке», «Бенфике», «Кане», «Страсбурге», «Сельте» и «Алавесе».