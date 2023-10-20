Бывший игрок «Рубина» Салуквадзе: «Мы ехали в Барселону с чувством, что выиграем»

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился воспоминаниями о победе казанской команды над «Барселоной» в 2009 году.

Напомним, игра состоялась 20 октября 2009 года на стадионе «Камп Ноу» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Рубин» одержал победу со счётом 2:1. За казанскую команду тогда забивали Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз, а в составе «Барселоны» голом отметился Златан Ибрагимович.

«Мы обыграли лучшую команду в мире. На тот момент «Барселона» была выдающейся.

Мы ехали в Барселону с чувством, что выиграем, потому что на тот момент у нас тоже были хорошие игроки. Мы на каждый матч выходили с мыслью о победе», — приводит слова Салуквадзе Meataratings.

В том розыгрыше Лиги чемпионов «Рубин» занял третье место в турнирной таблице своего квартета, пропустив вперёд себя «Барселону» и миланский «Интер», который впоследствии и стал победителем турнира.