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Галямин – о Галактионове: «У нас мало таких специалистов как он»

20 Октября 2023 • 13:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший советский и российский футболист Дмитрий Галямин высказался о молодом наставнике «Локомотива» Михаиле Галактионове и оценил его роль в турнирных успехах клуба.

«Считаю, он сильно повлиял на игру команды. Наконец-то у нас появился еще один тренер, который может работать успешно с элитными командами России. Это молодой наставник, желаю ему вырасти в высококлассного тренера. Мало у нас таких специалистов», - говорит Галямин «Спорту День за Днём».

Галактионов возглавил «Локо» почти год назад – в ноябре 2022 года. После его прихода в клуб «железнодорожники» поднялись со дна турнирной таблицы на восьмое место, а в новом сезоне идут на четвёртом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Галямин Михаил Галактионов
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