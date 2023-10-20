Галямин: «В матче «Локомотива» и «Динамо» нет фаворита»

Бывший российский футболист Дмитрий Галямин уверен, что в грядущем матче 12 тура РПЛ между столичными «Локомотивом» и «Динамо» отсутствует фаворит. Игра состоится 21 октября на газоне «РЖД Арены» в Москве.

«Команды приблизительно равные по составу, ни одну из команд в качестве фаворита не вижу – все равны по своим возможностям. «Динамо», правда, более атакующий футбол показывает, но «Локо» с приходом Дзюбы заметно прибавил», - делится Галямин для «Спорта День за Днём».

«Локомотив» по итогу 11 туров РПЛ занимает четвёртое место турнирной таблицы, набрав 19 очков. На два очка меньше у динамовцев – они делят пятое место с «Пари НН» и «Спартаком», располагая 17 баллами.