Деменко: «Краснодару» будет непросто в Калининграде»

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко рассказал о своих ожиданиях от матча 12-го тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и «Краснодаром».

«Балтика» - непростой соперник. Игнашевич - молодец! Команда очень сложная. «Краснодару» будет не так просто в Калининграде», - цитирует Деменко «Чемпионат».

Матч «Балтики» против «Краснодара» состоится завтра, 21 октября, на стадионе в Калининграде. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

После 11 проведенных туров краснодарский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а калининградская команда находится на 13-й позиции.