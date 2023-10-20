Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак оценил состояние травмированных игроков его команды, в частности, защитника Марио Фернандеса.

«Восстановление и Фернандеса, и Васильева проходит хорошо. Оба работают индивидуально, скоро на поле их увидим. Сначала индивидуально, потом присоединятся к команде. Это вопрос одной‑двух недель. Михаил Кержаков уже работает в общей группе», - говорит Семак телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Фернандес травмировался в конце сентября – во время провального матча питерцев в Оренбурге против местного клуба (1:3). Всего у знаменитого бразильца с российским паспортом 10 матчей за «Зенит» в текущем сезоне без результативных действий.