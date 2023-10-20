Дерби «Локомотив» - «Динамо» обслужит Иванов

Пресс-служба РФС опубликовала судейские назначения на матчи 12-го тура Российской премьер-лиги. Московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо» обслужит Сергей Иванов. На матче «Зенит» - «Крылья Советов» отработает бригада во главе с Артёмом Чистяковым.
«Оренбург» – «Факел»: судья - Сергей Карасёв, ассистенты - Алексей Лунёв, Илья Елеференко.
«Рубин» – ЦСКА: судья - Павел Кукуян, ассистенты - Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов.
«Локомотив» – «Динамо»: судья - Сергей Иванов, ассистенты - Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов.
«Балтика» – «Краснодар»: судья - Евгений Кукуляк, ассистенты - Андрей Болотенков, Денис Березнов.
«Урал» – «Сочи»: судья - Владимир Москалёв, ассистенты - Кирилл Большаков, Михаил Иванов.
«Спартак» – «Пари НН»: судья - Алексей Амелин, ассистенты - Игорь Князев, Владимир Миневич.
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья - Артём Чистяков, ассистенты - Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе.
«Ростов» – «Ахмат»: судья - Кирилл Левников, ассистенты - Дмитрий Мосякин, Андрей Веретёшкин.
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