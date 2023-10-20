Семак: «Крыльев Советов» абсолютно заслуженно идут на втором месте»

Рулевой питерского «Зенита» Сергей Семак назвал сильные стороны будущих соперников своей команды - самарских «Крыльев Советов».

«В целом команда действует активно на контратаках. А их количество забитых мячей в сезоне говорит о том, что те возможности, которые есть у команды, игроки прекрасно используют. Сейчас самарцы на эмоциональном подъеме, высоко забрались в турнирной таблице. Думаю, абсолютно заслуженно на сегодняшний день», - говорит тренер телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» и самарские «Крылья Советов» выяснят отношения в ближайшее воскресенье, в рамках 12 тура РПЛ. Сейчас питерцы занимают третье место турнирной таблицы Премьер-лиги с 20 баллами, в то время как их самарские оппоненты – второе, имея 21 балл в активе.

Текстовую трансляцию матча, как и всех игр грядущего тура РПЛ, проведёт наш портал.