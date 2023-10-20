Деменко: «Матч со «Спартаком» будет принципиальным для Юрана»

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Пари НН» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Для Юрана матч будет принципиальным. Для «Спартака» будет сложным, учитывая ситуацию в команде - моменты с Соболевым, Джикией. Но победа всегда поднимает настроение», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Спартак» и «Пари НН» встретятся на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Перед матчем «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на шестой позиции.