«Ромашка» 2.0: Что за скандал в «Спартаке»

В «Спартаке» вспыхнул очередной скандал, и вновь сообщается о противостоянии российских футболистов и иностранного главного тренера. Такое в клубе уже случалось ранее. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что опять случилось в стане «красно-белых».

Конфликт Соболева и Абаскаля

На неделе появилась информация, что у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева конфликт. Сообщается, что испанец отстранил форварда от тренировок с основным составом «Спартака» после того, как игрок несколько раз не посетил общекомандные завтраки в нарушение требования наставника. Испанец явно сделал это показательно, так как случилось это в тот момент, когда Соболев заработал дисквалификацию на матч с ЦСКА, а затем отбыл в сборную. Сейчас форвард уже снова работает с основным составом.

По данным СМИ, истинная причина вовсе не в пропуске завтрака, это скорее стало поводом. С одной стороны, Абаскаль, как сообщается, был крайне недоволен тем, что Соболев заработал дисквалификацию на матч с ЦСКА. Учитывая, что испанец по ходу прошлого сезона публично говорил, что форварду надо стать более дисциплинированным, в такую версию поверить легко. В то же время есть и иная версия …

Разлад между российскими игроками и тренером

По другой версии, и сам Соболев недоволен методами работы Абаскаля. Более того, речь не только о нём, но и о других российских игроках. В частности, речь идёт о Георгии Джикии и, возможно, ком-то ещё. Кто-то уже успел окрестить это противостояние возрождением «Ромашки». Так в своё время называли братьев Комбаровых и Дениса Глушакова, которые конфликтовали с предыдущими наставниками «красно-белых».

Основная претензия нынешнего российского костяка – разное отношение тренера к местным игрокам и легионерам. В частности, якобы Абаскаль не ругает иностранцев за опоздания на тренировки, да и в целом относится к ним с большими поблажками. Подтверждением этому является ситуация Георгия Джикии, который осел в запасе, в то время как основной парой в обороне стали Срджан Бабич и Алексис Дуарте.

Есть ли конфликт на самом деле?

Судя по косвенным признакам, слухи небеспочвенные. «Спартак» не стал опровергать информацию в социальных сетях. Кроме того, не появилось даже совместной фотографии Абаскаля и Соболева, как часто бывает в подобных случаях.

Более того, есть ощущение, что кто-то специально вынес конфликт вовне. Ведь показательно, что об этом стало известно не в то время, когда Соболев был реально отстранен, а команда готовилась к матчу с ЦСКА, а сейчас, когда форвард уже вернулся в общую группу. То есть инициатор опубликования ситуации не хотел дополнительного давления на команду перед дерби, а сделал это сейчас постфактум.

При этом Абаскаль поставлен в безвыходную ситуацию. У наставника просто нет другого нападающего, кроме Соболева. В матче с ЦСКА форвард в любом случае играть не мог, а теперь же с «Пари НН» его отсутствие будет очевидным указанием на то, что тренер «воспитывает» россиянина. На фоне всех слухов непопадание Соболева в состав тактическими причинами не объяснишь.

Роман Андреев