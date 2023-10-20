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Юран назвал российский клуб, который никогда не будет тренировать

20 Октября 2023 • 13:01 Комментировать

Футбольный тренер Сергей Юран, ныне занимающий пост главного тренера «Пари НН», назвал единственный российский клуб, в который никогда не пойдет работать.

«Есть ли клубы, в которые не пошёл бы работать принципиально? Только «Химки». Этот клуб я для себя вычеркнул, не в обиду его болельщикам будет сказано», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Юран занимает пост главного тренера нижегородского коллектива с апреля 2023 года. Действующее трудовое соглашение наставника с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

Следующий матч «Пари НН» проведет против «Спартака» на выезде. Встреча состоится 22 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Пари НН
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