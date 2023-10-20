Юран назвал российский клуб, который никогда не будет тренировать

Футбольный тренер Сергей Юран, ныне занимающий пост главного тренера «Пари НН», назвал единственный российский клуб, в который никогда не пойдет работать.

«Есть ли клубы, в которые не пошёл бы работать принципиально? Только «Химки». Этот клуб я для себя вычеркнул, не в обиду его болельщикам будет сказано», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Юран занимает пост главного тренера нижегородского коллектива с апреля 2023 года. Действующее трудовое соглашение наставника с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

Следующий матч «Пари НН» проведет против «Спартака» на выезде. Встреча состоится 22 октября.