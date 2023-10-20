Игрок «Балтики» Сото: В РПЛ более интенсивный футбол, чем в Южной Америке

Защитник калининградской «Балтики» Гильермо Сото рассказал о ключевых различиях между РПЛ и южноамериканским футболом.

«Там футбол интенсивный, но с определённым количеством пауз. В России футбол ещё более интенсивный, без пауз, в какой-то степени силовой. Это основные различия, к которым пришлось адаптироваться», – заявил чилиец в интервью Metaratings.ru.

Также Сото отметил, что «Балтика» действует во всём аккуратно, выделив желание партнёров закрепиться в элите российского футбола после выхода из Первой лиги.

Напомним, что «Балтика» после 12 туров Премьер-лиги находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата с десятью очками.