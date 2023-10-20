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Тарханов: «Крылья Советов» точно дадут бой «Зениту»

20 Октября 2023 • 12:43 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
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22.10 16:30

Бывший наставник «Крыльев Советов» Александр Тарханов оценил шансы самарцев в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Зенита».

«Я думаю, что «Крылья» точно дадут бой «Зениту», они так просто не отдадут очки. Да, «Зенит» играет дома, но самарцы — тренерская команда, с ними сейчас нелегко играть. Они показывают интересный, комбинационный футбол», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, большим преимуществом «сине-бело-голубых» станут наличие большего опыта в принципиальных матчах и более длинная скамейка запасных.

Напомним, что матч второй и третьей команды турнирной таблицы Российской премьер-лиги пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 октября. «Крылья» опережают «Зенит» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Российская Премьер-Лига Александр Тарханов
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