Московский «Локомотив» опубликовал анонс поединка против «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Главными действующими лицами в нем стали нападающий Артём Дзюба и защитник Максим Ненахов.

«Железнодорожники» потроллили соперника, который перед кубковым матчем против «Спартака» (1:0) опубликовал ролик по мотивам игры Mortal Kombat.

Дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают четвертое место в таблице, а гости – пятое.