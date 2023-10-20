Мухин: Акинфеев увидел во мне своего человека

Игрок столичного ЦСКА Максим Мухин рассказал о взаимоотношениях с легендой «армейцев» Игорем Акинфеевым на поле и за его пределами.

«В команде мы близко общаемся ― можем посмеяться, что-то обсудить. В жизни такого нет. Скорее всего, он увидел во мне своего человека, что-то во мне почувствовал», ― приводит слова Максима «Чемпионат».

Мухин отметил, что ему приятно такое отношение со стороны легенды ЦСКА. Также полузащитник рассказал, что во время матчей Акинфеев чаще хвалит его за подстраховку защитников, чем критикует.

В нынешнем сезоне Мухин провёл 15 из 17 матчей «армейцев» в рамках всех состязаний, отметившись двумя забитыми мячами.