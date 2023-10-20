Мухин рассказал, как стал центральным защитником

Игрко столичного ЦСКА Максим Мухин рассказал, как было принято решение поставить его на позицию центрального защитника.

«Наблюдал, как действуют защитники ― этого достаточно. Когда впервые поставили защитником, Федотов сказал: «Макс, смотри, ты же первый пас можешь отдать? Можешь. Значит сыграешь защитника». Всё просто», — приводит слова игрока «Чемпионат».

Также Мухин рассказал, что он готов к новым открытиям на футбольном поле, поэтому ему комфортно играть на любой из трёх позиций, где он уже был задействован.

Напомним, что в нынешнем сезоне Максим Мухин провёл в футболке «армейцев» 15 матчей в рамках всех турниров, забив два гола при одном ассисте.