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Мухин рассказал, как стал центральным защитником

20 Октября 2023 • 12:34 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.15
21.10 14:00

Игрко столичного ЦСКА Максим Мухин рассказал, как было принято решение поставить его на позицию центрального защитника.

«Наблюдал, как действуют защитники ― этого достаточно. Когда впервые поставили защитником, Федотов сказал: «Макс, смотри, ты же первый пас можешь отдать? Можешь. Значит сыграешь защитника». Всё просто», — приводит слова игрока «Чемпионат».

Также Мухин рассказал, что он готов к новым открытиям на футбольном поле, поэтому ему комфортно играть на любой из трёх позиций, где он уже был задействован.

Напомним, что в нынешнем сезоне Максим Мухин провёл в футболке «армейцев» 15 матчей в рамках всех турниров, забив два гола при одном ассисте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Максим Мухин
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