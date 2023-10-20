Сычёв - о конфликте Абаскаля и Соболева: «История «Спартака» - как голливудские сериалы»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о конфликте в московском «Спартаке» между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«История «Спартака» - как голливудские сериалы. Там постоянно происходят заговоры. То, что это негативно влияет на атмосферу в клубе, - факт. Атмосфера внутри коллектива переносится на поле», - приводятся слова Дмитрия на страницах «Спорт-Экспресса».

На днях появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировочного процесса из-за пропуска командного завтрака. Ближайший матч «красно-белые» сыграют против «Пари НН» 22 октября.