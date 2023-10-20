Адамов признался, жалеет ли о переходе в «Зенит»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, правами на которого владеет петербургский «Зенит», высказался относительно своего трансфера в стан «сине-бело-голубых».

«Аренда в «Оренбург» пошла мне на пользу. Я начал больше играть. Дай бог, буду продолжать играть так же хорошо. Не жалею, что когда-то при переходе из «Урала» выбрал «Зенит», - приводит слова 24-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России Адамов провел девять матчей без результативных действий.

После 11 туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал 11 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.