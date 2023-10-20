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Осинькин назвал причину прогресса Рахмановича

20 Октября 2023 • 12:10 Комментировать
Зенит
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Крылья Советов
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22.10 16:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре полузащитника самарской команды Амара Рахмановича в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, боснийский футболист понял требования тренерского штаба команды и сумел добиться прогресса в своей игре.

«Мы немного сменили ему позицию с немного иными функциями. Он всегда был мастеровитым футболистом. Сейчас он подправил статистику и получил уверенность в своих силах», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний Рахманович провёл за «Крылья Советов» 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Амар Рахманович
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