Осинькин назвал причину прогресса Рахмановича

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре полузащитника самарской команды Амара Рахмановича в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, боснийский футболист понял требования тренерского штаба команды и сумел добиться прогресса в своей игре.

«Мы немного сменили ему позицию с немного иными функциями. Он всегда был мастеровитым футболистом. Сейчас он подправил статистику и получил уверенность в своих силах», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний Рахманович провёл за «Крылья Советов» 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.