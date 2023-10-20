Игрок «Крыльев» Гапонов: «Матч с «Зенитом» - битва за шесть очков»

В рамках 12-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» примет «Крылья Советов». Защитник самарского клуба Илья Гапонов поделился мнением о предстоящей встрече.

«Ребята в хорошем состоянии. Правда, ещё не все приехали с матчей сборных, но настрой серьёзный. Это будет битва за шесть очков», - высказался футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится в воскресенье, 22 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.