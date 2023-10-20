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Талалаев — о Карпине: «Совмещение постов вредит и сборной России, и клубу»

20 Октября 2023 • 11:59 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
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22.10 19:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о совмещении наставником сборной России Валерием Карпиным постов в национальной команде и «Ростове».

Ранее с критикой Карпина выступал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

«Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, в октябре сборная России провела два товарищеских матча, в которых обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2). «Ростов», в свою очередь, занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 11 турах 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Андрей Талалаев
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