Аршавин: «Мне жаль Неймара»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о карьере звездного бразильского нападающего Неймара, недавно получившего тяжелую травму.

«Мне жаль Неймара. Он допустил ошибку в тот момент, когда ушёл из «Барселоны». Он погнался за деньгами и ушёл в «ПСЖ». Останься он в «Барселоне», у него всё могло быть ярче», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Сумма сделки составила 90 миллионов евро. 31-летний бразилец подписал с клубом трудовое соглашение до середины 2025 года.