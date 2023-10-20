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Аршавин: «Мне жаль Неймара»

20 Октября 2023 • 11:53 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о карьере звездного бразильского нападающего Неймара, недавно получившего тяжелую травму.

«Мне жаль Неймара. Он допустил ошибку в тот момент, когда ушёл из «Барселоны». Он погнался за деньгами и ушёл в «ПСЖ». Останься он в «Барселоне», у него всё могло быть ярче», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Сумма сделки составила 90 миллионов евро. 31-летний бразилец подписал с клубом трудовое соглашение до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрей Аршавин Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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