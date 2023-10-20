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Агент Пасторелло: «Могут ли мои клиенты оказаться в России? Всё возможно»

20 Октября 2023 • 11:40 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
1 3.30 X 3.40 2 2.25
21.10 19:00

Известный итальянский агент Федерико Пасторелло рассказал, могут ли его клиенты в будущем оказаться в России.

По словам Пасторелло, на данный момент ни один из его футболистов не рассматривает переезд в Россию, но в будущем всё может измениться.

«Могут ли мои клиенты оказаться в России? Всё возможно, но пока ничего конкретного. Всё будет зависеть от клуба и предложения», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартаку» принадлежит бывший клиент Пасторелло Кейта Бальде, который сейчас выступает за «Эспаньол» на правах аренды.

После 11 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая вторые «Крылья Советов» на шесть очков. Следом идёт действующий чемпион России «Зенит».  

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Евро-Футбол.Ру,
Федерико Пасторелло
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