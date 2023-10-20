Мостовой: «Для «Зенита» каждая игра сродни финалу»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поговорил с представителями СМИ перед поединком 12-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

«Для нас каждая игра важна, потому что отстаем от «Краснодара». Каждая игра сродни финалу. В воскресенье нужна только победа. Надо ждать осечки «Краснодара» и очной игры с ними», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. По итогам 11 туров хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости располагаются на втором.