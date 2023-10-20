Мостовой рассказал о своём состоянии перед матчем с «Крыльями Советов»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поведал о своем состоянии в преддверии поединка против самарских «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Чувствую себя хорошо. Провел контрольную игру против «Кайрата» - нога не заболела. Набираю форму. «Крылья» - хорошая команда, не боится атаковать. Интересно, как они сыграют в Питере», - приводятся слова футболиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник сыграл четыре поединка, не отметившись голевыми действиями.

Матч «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится в грядущий уик-энд.