Семак ответил на вопрос о трансфере Гарре в «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на новость об интересе «сине-бело-голубых» к атакующему полузащитнику самарских «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.

«Это талантливый игрок. Но мы не комментируем слухи. Сколько всего говорят, что это всегда весело. К «Зениту» пытаются привязать множество игроков. Это достаточно странный слух», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Гарре провел в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги восемь поединков, в которых забил четыре мяча (один – с пенальти) и сделал две результативные передачи.

В ближайший уик-энд «Зенит» примет «Крылья Советов» на «Газпром Арене».