Семак высказал мнение о «Крыльях Советов»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с журналистами перед поединком 12-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

«У «Крыльев» изменился результат. Команда и в прошлом году хорошо играла. Но не хватало побед. Нам надо готовиться к тому, чтобы противодействовать им», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Поединок «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится в грядущий уик-энд. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 22 октября. В преддверии матча хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй позиции.