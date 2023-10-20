Семак раскрыл планы «Зенита» по защитнику Чистякову

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированного защитника Дмитрия Чистякова.

«Чистяков имел определённые проблемы со здоровьем. Не мог полностью тренироваться. Сейчас он набирает форму. Будет готов - будет играть. Мы не рассматриваем вариант его ухода», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний защитник провел два поединка, в которых не отметился результативными действиями.

Ближайший матч «Зенит» проведет против самарских «Крыльев Советов» на стадионе «Газпром Арена» 22 октября. После 11 туров питерцы занимают третье место в чемпионате России.