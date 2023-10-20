Агент Барбоза: «Кассьерра может оказаться в любом чемпионате, даже в Англии»

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал, что европейские клубы проявляют интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

«Конечно, в Европе есть интерес к Кассьерре. Он хороший игрок, в Португалии показал себя. Кассьерра может оказаться в любом чемпионате, даже в Англии», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Сочи». В текущем сезоне колумбийский нападающий провёл за «сине-бело-голубых» 15 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 6 миллионов евро.