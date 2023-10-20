Футболист ЦСКА Мухин: «Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что хотел бы однажды оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», — приводит слова Мухина «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Мухин провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Цвета «армейцев» футболист защищает с лета 2021 года, ранее он выступал за «Локомотив».

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт завтра, 21 октября, против «Рубина». Начало — в 14:00 по московскому времени.