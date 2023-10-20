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Футболист ЦСКА Мухин: «Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед»

20 Октября 2023 • 10:51 Комментировать (1)
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.15
21.10 14:00

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что хотел бы однажды оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», — приводит слова Мухина «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Мухин провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Цвета «армейцев» футболист защищает с лета 2021 года, ранее он выступал за «Локомотив».

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт завтра, 21 октября, против «Рубина». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Манчестер Юнайтед Максим Мухин
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