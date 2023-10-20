Нападающая женского «Динамо» Фаузия Нажэмба в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказалась о мужском футболе в России.

- Что ты знаешь о мужском футболе в России? Фамилии Смолова и Дзюбы тебе о чём-то говорят?

- Нет (смеётся). Я не очень слежу за мужским футболом в России. Конечно, я наблюдаю за результатами мужского московского «Динамо», но не более того.

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