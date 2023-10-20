Нападающая женского «Динамо» Фаузия Нажэмба провела сравнение между Угандой и Россией. Ее слова приводит сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

- В целом Уганда по сравнению с Россией бедная страна?

- Я бы так не сказала. Безусловно, в России есть много прекрасного, но Уганда тоже может удивить. Со стороны может показаться, что Уганда - бедная страна, но для меня это не так. Нас посещают туристы, у нас отличная погода и много заповедников с редкими животными. Если к нам приезжают из других стран, значит у нас есть что-то интересное. У нас есть большие леса и высокие горы, на которых, кстати, лежит снег! В Москве тоже много прекрасного! Хорошие дороги, красивейшие здания, но у меня в стране тоже есть много привлекательного.

«В Уганде женщинам говорят: «Тебе не следует играть в футбол, а надо жениться»: Нападающая «Динамо» Фау – о родине, Дзюбе и богатстве России