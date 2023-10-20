Силкин рассказал, чего ждёт от дерби «Локомотив» - «Динамо»

Футбольный тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от поединка между «Локомотивом» и «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Ожидания непредсказуемые, потому что это дерби. Всё зависит от того, как пойдёт игра. Будет борьба», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится в субботу, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. В преддверии этого матча хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на пятой строчке.