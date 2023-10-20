Радимов: «Зенит» более явный фаворит РПЛ, чем «Краснодар»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 11 туров первую строчку в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». Радимов считает, что несмотря на лидерство «быков», главным фаворитом сезона по-прежнему остаётся «Зенит».

«Краснодар» — довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» — более явный фаворит», — цитирует Радимова Metaratings.

На данный момент «Краснодар» опережает в турнирной таблице РПЛ третий «Зенит» на семь очков. Вторыми идут «Крылья Советов», однако, как отмечает Радимов, молодой самарской команде будет сложно бороться за чемпионство.