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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Зенит» более явный фаворит РПЛ, чем «Краснодар»

20 Октября 2023 • 10:24 Комментировать (1)
Балтика
...
Краснодар
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21.10 19:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 11 туров первую строчку в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». Радимов считает, что несмотря на лидерство «быков», главным фаворитом сезона по-прежнему остаётся «Зенит».

«Краснодар» — довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» — более явный фаворит», — цитирует Радимова Metaratings.

На данный момент «Краснодар» опережает в турнирной таблице РПЛ третий «Зенит» на семь очков. Вторыми идут «Крылья Советов», однако, как отмечает Радимов, молодой самарской команде будет сложно бороться за чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Владислав Радимов
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Комментарии (1)
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nadezhda
20 Октября 2023 в 11:35
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