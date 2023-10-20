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Осинькин — о матче с «Зенитом»: «Мы должны верить в свои силы, постараемся дать бой»

20 Октября 2023 • 09:51 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
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22.10 16:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

Специалист отметил, что на своём поле петербургская команда всегда представляет опасность, но «Крылья Советов» постараются дать ей бой.

«То, что мы хотим им противопоставить, не буду раскрывать секреты, но самое главное — организованность. Мы должны верить в свои силы, постараемся дать бой», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент самарская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая третий «Зенит» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Игорь Осинькин
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