Юран рассказал о контракте с «Пари НН»

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с журналистами поведал о финансовой составляющей своего контракта с нижегородским клубом.

«Решаю задачу - контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

54-летний тренер возглавил команду из Нижнего Новгорода в апреле нынешнего года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

По итогам 11 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч нижегородцы проведут на выезде против столичного «Спартака».