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«В Уганде женщинам говорят: «Тебе не следует играть в футбол, а надо жениться»: Нападающая «Динамо» Фау – о родине, Дзюбе и богатстве России  эксклюзив

20 Октября 2023 • 10:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Нападающая женского футбольного клуба «Динамо» Фаузия Нажэмба недавно отметила двадцатилетие. К этому времени она успела стать игроком национальной команды Уганды, поиграть в Казахстане и забить множество голов. Так, в 17 играх текущего сезона она шесть раз поразила ворота соперниц. Фау любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном, которому с вопросами перевода помогла Дарья Петерсон. Нажэмба рассказала о своём детстве в Уганде, играх за «Динамо» и взгляде на будущее женского футбола в России.

- Фау, привет! В недавнем матче с «Чертаново» ты забила очередной гол и в целом неплохо идёшь по сезону. Скажи, пожалуйста, у тебя есть цель стать лучшим бомбардиром по итогам первенства?

- Приветствую! Я не слишком сильно фокусируюсь на этом. Просто стараюсь усердно работать на тренировках и на максимум выкладываться в играх. Конечно, я стараюсь улучшать все свои навыки и, может быть, мне удастся стать лучшим нападающим по итогам текущего сезона.

- «Динамо» неплохо идёт по всему чемпионату. Команде по силам завершить сезон в тройке?

- В «Динамо» собрался хороший костяк, сейчас мы идём на четвёртом месте. Мы ещё можем побороться за третью строчку, нам это по силам. У нас ещё есть время для улучшения турнирной ситуации. Наша задача - побеждать в каждом матче. Я верю в наш коллектив.

- В России ты живёшь уже 10 месяцев. Успела адаптироваться к новым реалиям?

- Мне нравится Россия, местные люди и местное общество. Мои партнёры по команде тоже очень доброжелательны, хорошо приняли меня в коллектив. Я постепенно адаптируюсь к новым условиям. Конечно, российская зима стала для меня большим испытанием, но сейчас всё отлично.

- Многие россияне тоже тяжело переносят зиму, так что всё в порядке. Что ты знала о России до переезда сюда?

- Я знала о Красной площади в Москве. По приезде я первым делом посетила это место. Я знала, что здешний женский чемпионат очень конкурентный, это замотивировало меня, когда я узнала о предложении от «Динамо».

- Что стало для тебя приятным сюрпризом?

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- Главный сюрприз - это общество. Оно очень гостеприимно, я такого не ожидала. В России необычная для меня еда, но со временем я привыкла к этому (улыбается). Всё-таки в Уганде мы едим совсем другое.

- А что удивило со знаком минус?

- Это немного смешно, но в России очень много людей гуляет с собаками. Я не очень люблю собак, а они постоянно бегают где-то рядом.

- Ты родилась в Уганде в Нагаламе. Это большой город?

- Это не очень большой город по сравнению с Москвой. Нагалама находится сравнительно недалеко от Кампалы, столицы Уганды.

- Кем работают твои родители? Они как-то связаны со спортом?

- Мой отец фермер, а мама работает в ресторанной сфере.

- Как спорт появился в жизни?

- У меня есть три брата и четыре сестры. Я наблюдала за своими братьями в детстве, они часто играли в футбол рядом с домом. В детстве футбол не был моим основным занятием, я упражнялась в крикете. Когда я увидела братьев, играющих в футбол, я решила, что могу попробовать соревноваться с ними. Они отказали мне, сказав, что футбол - это мужской спорт, поэтому девочки не могут им заниматься. Они отказались принять меня, поэтому я продолжила свою карьеру в крикете, но потом снова переключилась на футбол.

- В России девочки часто сталкиваются с дискриминацией, потому что условные отцы против их занятий футболом. Получается, в Уганде тоже существует такое предубеждение?

- Получается, да. В Уганде женщины заботятся о мужчинах, а женский футбол не ценится так же, как мужской. Если ты женщина, то тебе не следует играть в футбол, а следует жениться и заниматься другими вещами. В Уганде женский футбол не воспринимается как явление, способное продвинуть страну. Если девочка хочет заниматься боксом или футболом, ей отвечают: «Ты леди, поэтому должна заниматься другими вещами».

- То есть в детстве ты не могла представить, что футбол станет твоим основным занятием по жизни?

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- Наверное, нет. Женская лига в Уганде не очень сильна, у меня на родине девочкам сложно искать возможности в этом направлении.

- Ты жила в интернате или посещала секцию несколько раз в неделю?

- Я занималась в секции, к нам часто приезжали итальянские селекционеры. Тех, кто хорошо себя проявлял, они забирали и давали возможность начать заниматься спортом в других условиях. Это отличная возможность для девушек и парней у меня на родине. Такая практика вселяет в нас дополнительную надежду.

- Как обстояли дела с футбольной инфраструктурой?

- Конечно, вся экипировка не самая современная, но сейчас общая обстановка начинает улучшаться. Стадионы обновляются, появляется новая экипировка. В целом спорт в Уганде начинает постепенно играть всё бо‌льшую роль.

- В России разница между зарплатами футболистов и представителями других профессий огромна. В Уганде ситуация аналогичная?

- Да! В Уганде разница между доходами футболистов и условных врачей тоже велика. Так же как и разница между доходами женщин и мужчин.

- В целом Уганда по сравнению с Россией бедная страна?

- Я бы так не сказала. Безусловно, в России есть много прекрасного, но Уганда тоже может удивить. Со стороны может показаться, что Уганда - бедная страна, но для меня это не так. Нас посещают туристы, у нас отличная погода и много заповедников с редкими животными. Если к нам приезжают из других стран, значит у нас есть что-то интересное. У нас есть большие леса и высокие горы, на которых, кстати, лежит снег! В Москве тоже много прекрасного! Хорошие дороги, красивейшие здания, но у меня в стране тоже есть много привлекательного.

- Но уровень жизни в России выше?

- В Уганде всё гораздо проще. Здесь более суровый климат, более сложные люди.

- Вернёмся в твоё детство. За какими турнирами ты следила во время своего становления?

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- Я смотрела чемпионат мира, за африканскими клубными турнирами я наблюдала не очень пристально. Наверняка смотрела мужской Кубок африканский наций.

- А что по женским турнирам?

- За африканскими женскими чемпионатами я практически не наблюдала. Я смотрела некоторые игры с участием женских европейских клубов, но тоже не увлекалась этим.

- Теперь о футболе! Ты сразу встала в нападение или изначально играла нет других позициях?

- Я играла на многих позициях, мне удобно играть везде, кроме ворот.

- На кого ты ориентировалась в своём детстве?

- Моя ролевая модель - Алекс Морган. Мне очень нравится её стиль игры. Я верю, что когда-то смогу играть так же, как она.

- Что ты знаешь о мужском футболе в России? Фамилии Смолова и Дзюбы тебе о чём-то говорят?

- Нет (смеётся). Я не очень слежу за мужским футболом в России. Конечно, я наблюдаю за результатами мужского московского «Динамо», но не более того.

- Ты знала кого-то из мужских российских игроков, завершивших карьеру?

- Тоже нет. Я знала некоторых футболисток, которые играли здесь, но конкретные имена сейчас не вспомню.

- Спасибо за ответы! Перейдём к традиционному блицу. Продолжи, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России...

- Очень конкурентный.

- Что ты выберешь - забить один гол или отдать пять голевых передач?

- Один гол.

- Пенальти или штрафной?

- Пенальти.

- Назови, пожалуйста, лучший момент в своей карьере.

- Когда я забила гол, и мы со сборной отобрались на женский Кубок Африки.

- Назови, пожалуйста, трёх лучших женских форвардов за всю историю футбола.

- Алекс Морган, Меган Рапино и Марта.

- А мужских?

- Месси, Роналду и Неймар.

- Месси или Роналду?

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- Месси.

- Лучший игрок предыдущего европейского сезона?

- Среди мужчин - Месси, среди женщин - Алекс Морган.

- Лучший тренер предыдущего европейского сезона?

- Хосеп Гвардиола. Женских не знаю (смеётся).

- Лучшая команда предыдущего европейского сезона?

- Среди мужчин - «Манчестер Сити», среди женщин - «Челси».

- Уганда - футбольная страна?

- Да.

- А Россия - футбольная страна?

- Тоже да.

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Евро-Футбол.Ру,
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