Игрок ЦСКА Мухин: «Должны были спокойно удержать победу над «Спартаком»

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин вспомнил о встрече со «Спартаком» в прошлом туре Российской премьер-лиги. Столичное дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

«Со «Спартаком» должны были спокойно удержать победу. Я не мог поверить, что мы пропустили. Мы контролировали игру, неплохо атаковали, а у «Спартака» моментов не было», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

После 11 туров подопечные Владимира Федотова занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче Премьер-лиги московская команда на выезде встретится с казанским «Рубином».