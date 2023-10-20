​«Матч ТВ» покажет только две игры тринадцатого тура чемпионата России

Общедоступный канал «Матч ТВ» покажет два матча тринадцатого тура чемпионата России по футболу в прямом эфире.

Тринадцатый тур пройдёт за три дня. В пятницу, 27 октября 2023 года, состоится матч «Рубин» – «Балтика», начало матча в 19:00 по московскому времени. Четыре встречи назначены на субботу, 28 октября, а в воскресенье, 29 октября 2023 года, состоятся ещё три матча.

Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире две игры:

- 28 октября – «Крылья Советов» – «Оренбург», начало матча в 16:30 по московскому времени;

- 29 октября – ЦСКА Москва – «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.

Расписание матчей, результаты игр и прямые трансляции вы можете найти на нашем спортивном портале.