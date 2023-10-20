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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мухин ответил, какой трансфер хуже: Медины в «Спартак» или Фернандеса в «Зенит»

20 Октября 2023 • 08:30 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин ответил, чей переход хуже: Марио Фернандеса в «Зенит» или Хесуса Медины в «Спартак»

«Кто хуже для меня: Фернандес или Медина? Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провёл 10 лет», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что оба перехода были оформлены в минувшее трансферное окно.

После 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке «армейский» коллектив на выезде встретится с казанским «Рубином». Матч пройдет 21 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Максим Мухин Хесус Медина
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