Мухин ответил, какой трансфер хуже: Медины в «Спартак» или Фернандеса в «Зенит»

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин ответил, чей переход хуже: Марио Фернандеса в «Зенит» или Хесуса Медины в «Спартак»

«Кто хуже для меня: Фернандес или Медина? Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провёл 10 лет», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что оба перехода были оформлены в минувшее трансферное окно.

После 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке «армейский» коллектив на выезде встретится с казанским «Рубином». Матч пройдет 21 октября.