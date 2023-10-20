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​Уволенный за поздравление Путина сербский тренер: «Запад делает с Россией то же самое, что с нами в 1999»

20 Октября 2023 • 03:21 Комментировать

Недавно российский лидер Владимир Путин отпраздновал свой очередной день рождения и поздравить его решил сербский тренер эстонского мини-футбольного клуба «Виймси Смсраха» - Владимир Йованович.

Руководство клуба, однако, пришло в ужас от случившегося и уволило тренера. В интервью порталу Readovka Йованович рассказал о том, что не жалеет о произошедшем, так как есть вещи, которые важнее работы.

- Я хочу сказать каждому народу и в первую очередь России: сейчас Запад сделал из России то же, что они делали из нашей Сербии с 1999 по 2001 год. Они создали медиаобраз, потому что медиа сейчас — самое мощное оружие. Сербы понимают эту беду, потому что и из нас, и из вас делают «всемирное зло», - заявил Йованович.


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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Владимир Йованович
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