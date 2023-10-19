Президент «Ростова» — о Джикии: Нам этот футболист не интересен

Президент «Ростова» Арташес Аратюнянц высказался о возможном подписании контракта с защитником Георгием Джикией, у которого заканчивается соглашение с московским «Спартаком» по окончании нынешнего сезона.

«Не рассматриваем Джикию в пару к Осипенко. На данный момент этот футболист нам не интересен», - приводит слова Арутюнянца Sport24.

Напомним, что 29-летний футболист после покупки сербского защитника Срджана Бабича перестал быть игроком основного состава.

На счету Джикии девять проведенных игр в нынешнем сезоне во всех турнирах, однако он не смог отметиться результативными действиями.