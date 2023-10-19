Названы детали нового контракта Лаксальта с «Динамо»

Стали известны детали нового соглашения уругвайского защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата игрока «бело-голубых» будет зависеть от числа сыгранных матчей. Ранее в четверг, 19 октября, руководство москвичей объявило о продлении контракта Лаксальта до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.

Диего Лаксальт присоединился к «Динамо» в 2021 году, перейдя из «Милана». В составе «бело-голубых» уругваец провёл 40 матчей, не отметившись забитыми мячами.