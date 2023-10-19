Лаксальт — о России: Мне нравится всё

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своём отношении к России в целом и Москве в частности.

Игрок отметил, что ему нравится абсолютно всё.

«Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное», - приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

Напомним, что 30-летний уругваец выступает за «бело-голубых» с 2021 года.

Сегодня, 19 октября, Лаксальт продлил соглашение, которое было рассчитано до конца нынешнего сезона, до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее игрок выступал за ряд итальянских команд, а также шотландский «Селтик».