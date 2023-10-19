Осинькин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим в Российской премьер-лиге.

«Если выделять кого-то из тренеров, то, понятно, Ивич. Его команда ровно и стабильно проводит этот отрезок. Ничего сверхрезкого не бывает», - приводит слова специалиста Sport24. По его мнению, работа Ивича в прошлом сезоне заложила базу для того, что показывают «быки» сейчас.

Напомним, что после 11 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Крылья Советов» Осинькина с 21 баллом располагается на втором месте.